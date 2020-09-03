В США изобрели "пылесос" для уборки пыли на Луне

Американские учёные изобрели специальный пылесос, с помощью которого можно навести порядок на поверхности Луны. По словам разработчиков, прибор сможет быстро убирать реголит, который представляет собой верхний слой грунта.

Зачем нужно "пылесосить" Луну?

Эксперты объяснили, что покрывающая лунный грунт пыль постоянно обрабатывается излучением Солнца, поэтому ей присущ электрический заряд. По этой причине пыль становится липкой, что подтверждают и американские астронавты, которые побывали на Луне. Поэтому новое изобретение позволит удалить пыль, и перемещение по лунной поверхности будет более удобным.

Как работает "пылесос" для Луны?

"Прибор посылает луч отрицательно заряженных частиц, который при соприкосновении с лунной или другой пылью, обладающей электрическим зарядом, заставляет её отталкиваться. Это позволяет за две минуты удалить 75-85% реголита", — пояснили специалисты.

Авторы разработки сообщили, что в будущем "пылесос" можно будет использовать не только для уборки поверхности Луны, но и для очистки от пыли оборудования и скафандров.