Внутри звёзд может существовать "жизнь с высоким интеллектом"

Такое предположение выдвинули нью-йоркские физики Евгений Чудновский и Луис Анчордоки.

"В основе данных форм жизни лежат аналогичные человеческим ДНК и РНК космические цепочки из магнитных монополей. Это неуловимые частицы, которые появились вместе с одномерными космическими струнами на раннем этапе формирования Вселенной", — пояснили учёные.

Ещё в конце 1980-х годов XX века Евгений Чудновский совместно со своим коллегой Александром Виленкиным предположили, что звёзды способны захватывать космические струны и создавать из них ложные структуры.

Учёные сравнили эти структуры с РНК живых существ и пришли к выводу, что теоретически в них после образования случайных последовательностей могла сформироваться последовательность, которая обладает способностью к самовоспроизведению. Атомная жизнь, питаясь энергией синтеза звезды, способна существовать довольно долго и на определённом этапе развития обрести интеллект.

Как определить признаки присутствия таких атомных организмов?

По мнению авторов гипотезы, эти организмы используют энергию звезды для жизнедеятельности, что приводит к их более быстрому охлаждению. В таких звёздах может скрывать атомная жизнь.