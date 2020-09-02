Такое предположение выдвинули нью-йоркские физики Евгений Чудновский и Луис Анчордоки.
"В основе данных форм жизни лежат аналогичные человеческим ДНК и РНК космические цепочки из магнитных монополей. Это неуловимые частицы, которые появились вместе с одномерными космическими струнами на раннем этапе формирования Вселенной", — пояснили учёные.
Ещё в конце 1980-х годов XX века Евгений Чудновский совместно со своим коллегой Александром Виленкиным предположили, что звёзды способны захватывать космические струны и создавать из них ложные структуры.
Учёные сравнили эти структуры с РНК живых существ и пришли к выводу, что теоретически в них после образования случайных последовательностей могла сформироваться последовательность, которая обладает способностью к самовоспроизведению. Атомная жизнь, питаясь энергией синтеза звезды, способна существовать довольно долго и на определённом этапе развития обрести интеллект.
По мнению авторов гипотезы, эти организмы используют энергию звезды для жизнедеятельности, что приводит к их более быстрому охлаждению. В таких звёздах может скрывать атомная жизнь.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.