Древние британцы делали амулеты из костей умерших родственников

Британские учёные из Бристольского университета провели радиоуглеродное датирование костей людей, живших в бронзовом веке. Специалисты обнаружили одну интересную деталь — в одной могиле могли быть останки людей разного возраста. Учёные объясняют это тем, что в то время люди часто носили амулеты, сделанные из костей умерших родственников.

По словам исследователей, 4500 лет назад считалось нормальным носить амулет, сделанный из костей умершей бабушки. Были случаи, когда людей даже хоронили с такими амулетами.

"Это самое разумное объяснение того факта, что в могилах бронзового века обнаруживаются кости разного возраста. Все указывает на то, что люди эпохи бронзы относились к человеческим костям без характерного для современных людей отвращения. Например, мы находили в могилах не только амулеты, но и музыкальные инструменты, изготовленные из костей", — сообщили британские археологи.

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