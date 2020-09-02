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"Роза Хутор" переходит к раздельному сбору отходов стекла

Наука » Экология

Пивоваренная компания "Балтика" и оператор вторсырья "Восток" организовали на курорте сбор стеклотары на переработку, используя механизм расширенной ответственности.

В результате деятельности предприятий туристской индустрии на курорте обычно образуется большое количество стеклянной тары из-под напитков. Организации ее раздельного сбора препятствовала ценовая конъюнктура — при высокой затратности заготовки, покупная цена на это вторсырье держится на очень низком уровне. В тоже время, стекло способно переносить множественные циклы переработки и пользуется спросом во многих отраслях промышленности. Кроме того, недавно вступил в действие законодательный запрет на его захоронение на свалках. Сложившееся положение дел потребовало от "Роза Хутор" нестандартных подходов для решения задачи по раздельному сбору отходов стекла.

"Мы понимали, что для наших заготовителей, переворачивающих в пиковые месяцы целые горы картона и пластика (только за июль было заготовлено 15,5 тонн картона и бумаги и более тонны пластика), стекло станет в буквальном смысле нелегкой ношей: оно очень тяжелое и при этом неликвидное. На сочинском рынке переработкой стекла занимается один оператор — ООО "Восток", которое и пошло нам навстречу, получив поддержку пивоваренной компании "Балтика", развивающей проект "Принеси пользу своему городу" по сбору и переработке отходов упаковки. "Балтика" профинансировала установку специальных контейнеров, обеспечив сбор необходимой инфраструктурой"", — рассказывает директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

В прошлом году "Балтика" в рамках проекта "Принеси пользу своему городу" обеспечила сбор и переработку свыше 100 000 тонн вторсырья, включая более 70 000 тонн стеклобоя, а к 2022 году компания планирует обеспечить сбор и переработку не менее 50% всей выпускаемой ею на рынок упаковки.

"Для нас крайне важен эксперимент, реализуемый в Сочи совместно с курортом "Роза Хутор", лидером отечественной туристской индустрии. Уверен, что этот пример покажет эффективность нашего подхода к развитию инфраструктуры переработки отходов упаковки. Мы самостоятельно реализуем расширенную ответственность производителя, и имеем возможность проконтролировать рециклинг собранного сборсырья, направляя на переработку объемы полезных фракций, которые ранее вывозились на полигоны, способствуя сокращению экоследа нашей продукции в туристической отрасли", — отмечает Дмитрий Смирнов, руководитель направления рециклинга пивоваренной компании "Балтика".

Первая очередь сети точек сбора стекла развернута в Роза Долине, сотрудники курорта следят за их заполнением и информируют об этом заготовителя для обеспечения оперативного вывоза вторсырья. Вся стеклотара, собранная на "Роза Хутор", направляется на переработку. Бесцветное стекло будет гранулироваться и превращаться в добавку для краски, используемой для нанесения дорожной разметки (стеклянные шарики служат в качестве светоотражающих элементов). Цветное бутылочное стекло будет сортироваться по цветам, измельчаться и доставляться на стекольный завод, где из него отольют новые бутылки.

Практика использования механизма расширенной ответственности, в котором задействовано сразу несколько заинтересованных сторон — курорт "Роза Хутор", Пивоваренная компания "Балтика", оператор ООО "Восток" — прекрасная возможность проверить на деле новый стандарт ответственного обращения с отходами, продемонстрировав позитивный пример для всей туристкой отрасли.

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