Кардиостимулятор защитит от внезапных обмороков - учёные

Медики разработали первую методику, которая эффективно помогает бороться с обморочными состояниями.

Обычно причиной обморока является снижение артериального давления или пульса. Но не у всех пациентов врачи могут выявить фактор, провоцирующий обморок.

Учёные решили проверить, способен ли кардиостимулятор предотвратить потерю сознания, если она вызвана аритмией.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 128 человек. Все они сталкивались с обморочными состояниями минимум два раза в год. Приём у пациентов не было каких-либо предварительных симптомов вроде головокружения или потемнения в глазах.

Всем участникам выдали кардиостимуляторы. Но у контрольной группы он был выключен. Наблюдения за пациентами проводились в течение года. В результате выяснилось, что более 50% пациентов падали в обморок. В группе, где кардиостимулятор был рабочим, с обморочным состоянием столкнулись 16% участников.