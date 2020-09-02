Медики разработали первую методику, которая эффективно помогает бороться с обморочными состояниями.
Обычно причиной обморока является снижение артериального давления или пульса. Но не у всех пациентов врачи могут выявить фактор, провоцирующий обморок.
Учёные решили проверить, способен ли кардиостимулятор предотвратить потерю сознания, если она вызвана аритмией.
Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 128 человек. Все они сталкивались с обморочными состояниями минимум два раза в год. Приём у пациентов не было каких-либо предварительных симптомов вроде головокружения или потемнения в глазах.
Всем участникам выдали кардиостимуляторы. Но у контрольной группы он был выключен. Наблюдения за пациентами проводились в течение года. В результате выяснилось, что более 50% пациентов падали в обморок. В группе, где кардиостимулятор был рабочим, с обморочным состоянием столкнулись 16% участников.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.