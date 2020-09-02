В Якутии обнаружены древнейшие тоннели

В северо-восточной части Сибирской платформы обнаружены туннели, которые были созданы микроорганизмами около 540 млн лет назад.

"Примерно 550-530 млн лет назад на морском дне были активны микроорганизмы, которые перемешивали осадок, ускоряя обменные реакции. Бактерии создавали эти невероятные туннели в поисках пищи", — пояснил Василий Марусин из лаборатории палеонтологии и стратиграфии докембрия Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской академии наук.

Найденные на реке Оленек в Якутии структуры сохранились со времён перехода от одного состояния биосферы к другому.