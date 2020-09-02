В северо-восточной части Сибирской платформы обнаружены туннели, которые были созданы микроорганизмами около 540 млн лет назад.
"Примерно 550-530 млн лет назад на морском дне были активны микроорганизмы, которые перемешивали осадок, ускоряя обменные реакции. Бактерии создавали эти невероятные туннели в поисках пищи", — пояснил Василий Марусин из лаборатории палеонтологии и стратиграфии докембрия Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской академии наук.
Найденные на реке Оленек в Якутии структуры сохранились со времён перехода от одного состояния биосферы к другому.
"В то время появлялись разнообразные виды, которые активно осваивали новые ресурсы. Например — осадок на дне океана. О том, как жили бактерии на морском дне, можно судить по геохимическим параметрам вырытых ими туннелей. Их стенки покрыты пиритом — минералом, который отличается от осадочного вещества. Этот минерал формировался в результате особенностей жизнедеятельности бактерий", — добавил Марусин.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.