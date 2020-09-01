На Полярном Урале растаял самый длинный в регионе ледник

Специалисты Научного центра изучения Арктики и Московского государственного университета имени Ломоносова завершили свою экспедицию к ледникам Полярного Урала.

Ледник был открыт в 1953 году, на тот момент его длина составляла 2,2 км.

В процессе экспедиции исследователи выяснили, что когда-то один из самых крупных в этом регионе ледник начал таять.

Ещё десять лет назад здесь можно было обнаружить большой объём льда.

"Когда мы были последний раз на леднике в 2010 году, там ещё оставался большой объём льда внизу. На фотографиях, сделанных туристами в последующие годы, было видно, что какая-то часть ледника сохраняется. В этом году оказалось, что он полностью растаял", — отметил научный сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил Иванов.

В течение несколько лет он сохранялся, а в этом году полностью исчез.

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