Японские учёные вырастили в искусственных условиях особые волокна, которые имитируют волоски на лапках мухи. Их особенности в том, что они способны приклеиваться к любой гладкой поверхности.
О том, в каких сферах можно использовать данную разработку, рассказал бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию в Ираке и Ливии, эксперт Высшего Экологического Совета Игорь Никулин.
"Я думаю, что это изобретение можно использовать для систем безопасности, прослушки и т.д. Хотя такие задачи сегодня уже можно решать с помощью смартфонов. Наверное, в таких липучках можно использовать жучки.
Это правильный подход, надо развивать такие технологии.
Данная разработка в любом случае где-нибудь пригодится. Например, можно создать какие-нибудь микрокамеры с устройством для наблюдением за животными или насекомыми", — пояснил эксперт.
Жители ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта, могут принести пользу Украине.