Для чего нужен прототип волосков с лапок мух?

Японские учёные вырастили в искусственных условиях особые волокна, которые имитируют волоски на лапках мухи. Их особенности в том, что они способны приклеиваться к любой гладкой поверхности.

О том, в каких сферах можно использовать данную разработку, рассказал бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию в Ираке и Ливии, эксперт Высшего Экологического Совета Игорь Никулин.