Древний антарктический листозавр впадал в спячку, чтобы пережить зиму

Палеонтологи утверждают, что животные начали впадать в спячку намного раньше, чем считалось ранее, — ещё 250 млн лет назад.

Об этом говорят останки листозавров. Это звероящеры-синапсиды, которых учёные считают прямыми предками современных млекопитающих.

Листозавры по сравнению с другими рептилиями обладают хорошо развитым зубным аппаратом. К тому же у них более продвинутое строение тела. Благодаря данным преимуществам эти животные пережили массовое вымирание.

Останки листозавров были обнаружены на территории ЮАР и Антарктиды в отложениях начала триасового периода (начался 250 млн лет назад).

Палеонтологи изучили внутренние слои клыков и выяснили, что в бивнях антарктических звероящеров периодически возникали узкие кольца. Это говорило о том, что замедлился рост клыков. Учёные считают, что это происходило в период спячки.

Такие же слои обнаружены и у современных млекопитающих, впадающих в спячку. А вот у листозавров таких слоёв не было — спячка помогала им пережить антарктическую зиму.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние предки современных крокодилов питались динозаврами.