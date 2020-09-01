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Учёные определили среднюю температуру во время ледникового периода

Наука

Учёным удалось узнать среднюю температуру Земли во время последнего ледникового периода на планете. Оказалось, что она не такая низкая, как можно было бы подумать.

Палеоклиматологи исследовали образцы древнего льда и отложения на стенах пещер времён оледенения. Оказалось, что во время последнего ледникового периода, который был 2,6 миллиона лет назад, средняя температура Земли составляла около 9 градусов. В умеренных широтах она снижалась на 3-5 градусов, а в приполярных регионах — на 14 градусов.

Также специалисты утверждают, что если уровень углекислого газа в атмосфере повысится в два раза, температура планеты вырастет примерно на 3,4 градуса выше текущей. Это приведёт к кардинальным изменениям условий жизни всех жителей Земли.

Исследования образцов почвы помогут получить больше данных об изменении климата на Земле.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Земле наступит мини-ледниковый период.

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