Учёным удалось узнать среднюю температуру Земли во время последнего ледникового периода на планете. Оказалось, что она не такая низкая, как можно было бы подумать.
Палеоклиматологи исследовали образцы древнего льда и отложения на стенах пещер времён оледенения. Оказалось, что во время последнего ледникового периода, который был 2,6 миллиона лет назад, средняя температура Земли составляла около 9 градусов. В умеренных широтах она снижалась на 3-5 градусов, а в приполярных регионах — на 14 градусов.
Также специалисты утверждают, что если уровень углекислого газа в атмосфере повысится в два раза, температура планеты вырастет примерно на 3,4 градуса выше текущей. Это приведёт к кардинальным изменениям условий жизни всех жителей Земли.
Исследования образцов почвы помогут получить больше данных об изменении климата на Земле.
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