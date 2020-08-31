Астрономы объяснили происхождение таинственных радиосигналов из космоса

Американским специалистам удалось выяснить, откуда поступают таинственные радиосигналы из космоса, сообщает "Лента.Ру".

Астрономы разработали модель, которая помогла выявить их источник.

По мнению учёных, причиной излучения является выброс плазмы, которая со скоростью света перемещается в космическом пространстве.

В результате выброса отмечается ударная волна, которая и приводит к возникновению рентгеновского и гамма-излучения.

Также происходит взаимодействие между плазмой и излучением, в результате чего формируются нейтрино высоких энергий.

Но астрономам ещё предстоит это доказать. Для этого нужно выявить хотя бы один нейтрино, связанный с быстрыми радиовсплесками.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия намерена искать постройки инопланетян в космосе.