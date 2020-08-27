Летучие мыши пролетают до 6000 километров в год

Учёные Австралии обнаружили необычную особенность летучих мышей. Оказывается, что эти существа могут в течение года совершить полёт протяжённостью до 6 тысяч километров.

В исследовании рассматривалось несколько видов летучих мышей. Зоологи надели на них специальные датчики слежения. С их помощью они в течение двенадцати месяцев подробно изучали, по каким маршрутам двигаются 300 особей рукокрылых.

Исследование показало, что каждая летучая мышь в среднем пролетела около 5 тысяч километров, то есть можно утверждать, что эти существа являются заядлыми "путешественниками" по сравнению со многими млекопитающими.

Например, олени карибу могут похвастаться только 1200 километрами за тот же период.

Ранее "Правда.Ру" писала, что андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями.

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