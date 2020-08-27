Учёные восстановили древнюю технологию резьбы по бивню мамонта

Ранее в местности Усть-Кова в Красноярском крае палеонтологи обнаружили артефакты возрастом более 24 тысяч лет.

В период палеолита древние люди уже использовали дрели, фрезы и нивелиры. Для того, чтобы попытаться реконструировать древнюю технологию резьбы по бивню мамонта, они обработали крошечные изображения фигурок животного. Учёные изучили бусинки и фигуру животного.

По словам учёных, древние умельцы сначала разбивали бивень мамонта на части. Потом мелкие пластинки превращались в бусинки, а с помощью сверла мастера делали отверстия в каждой детали.

Для того, чтобы изобразить мамонта, голову и его части тела древние люди обрисовывали с помощью выравнивающего лезвия. А резаком они удаляли излишки материала.

Ранее "Правда.Ру" писала, что археологи изучили украшения с одной из высокогорных древних стоянок.