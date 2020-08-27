Палеонтологи обнаружили у динозавров межпозвоночные диски

Палеонтологи Боннского университета выяснили, что динозавры тоже могли страдать от межпозвонковой грыжи.

Автор исследования Таня Винтрич и её коллеги изучили останки 19 разных видов древних ископаемых. В результате оказалось, что у морских и у динозавров, обитающих на суше, имеются окаменелые части хрящевой ткани и иных фрагментов дисков.

Раньше считалось, что у древних ящеров нет межпозвонковых дисков, так как они отсутствуют у современных рептилий. В ходе эволюции вместо дисков появились шарнирные суставы, соединяющие позвонки между собой. Учёные связывают это с более высокой уязвимостью межпозвонковых дисков.

Палеонтологи утверждают, что данное открытие доказывает тот факт, что межпозвоночные диски появились гораздо раньше, чем считалось ранее.

Соответственно, по мнению авторов работы, динозавры, скорее всего, также, как и люди, страдали от межпозвоночной грыжи.﻿

Ранее палеонтологи заявили, что динозавры тоже болели раком.

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