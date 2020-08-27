Мозг красных джунглевых кур связали со способностью к одомашниванию

Учёные исследовали группу диких красных джунглевых кур. В первую группу они включили птиц, которые меньше всего боялись людей при проведении теста.

Во вторую группу вошли куры, которые испытывали страх перед людьми.

По словам учёных, именно чувство страха стало решающим фактором в выборе особей с целью их одомашнивания.

В результате выяснилось, что мозг одомашненных кур со временем уменьшился относительно размеров тела. Больше всего изменилась та часть органа, которая задействована в стрессовых реакциях.

Кроме того, учёные решили выяснить, как разница в размере и составе мозга влияет на способности птиц к обучению.

В процессе эксперимента выяснилось, как быстро куры привыкают к пугающему, но неопасному для них событию. Оказалось, что одомашненные птицы привыкли и перестали реагировать на раздражитель гораздо быстрее.

"Наше исследование не только проливает свет на возможный процесс, посредством которого куры — и, возможно, другие виды — становятся одомашненными. Это также может дать новое понимание того, как структура мозга связана с различиями в поведении людей и видов", — рассказывает один из авторов исследования Пер Йенсен.

Ранее "Правда.Ру" писала, что дикие куры были одомашнены более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии.