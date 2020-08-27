Апельсиновая кожура поможет сделать переработку батареек экологичной

Литий-ионные батареи, которые уже вышли из строя, подлежат переработке, в результате которой из них можно извлечь полезные металлы.

Однако данная переработка — токсичный процесс, который негативно отражается на состоянии окружающей среды.

Два метода переработки Li-ion аккумуляторов

В процессе стандартной технологии переработки Li-ion батареи нагревают до 500 градусов Цельсия. Под воздействием высокой температуры металлы внутри элементов питания плавятся и вытекают, потом их собирают и используют снова.

В результате данного процесса в окружающую среду выделяют опасные токсичные вещества.

Также используется метод гидрометаллургии. Его суть заключается в том, что металлы из использованных батарей получают с помощью кислот и перекиси водорода. В промышленных масштабах этот метод также опасен для окружающей среды.

Как сделать этот процесс экологичным?

Учёные из Сингапура придумали, как можно снизить токсичность переработки литий-ионных батарей. Это можно сделать с помощью апельсиновой кожуры.

Для этого её нужно измельчить в порошок и смешать с лимонной кислотой. Эта технология позволяет извлекать из использованных Li-ion батарей до 90% полезных металлов.

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