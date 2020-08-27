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Стало известно, как повысилась доступность Эвереста за 30 лет

Наука

Эверест всегда был центром притяжения альпинистов. Когда-то считалось, что покорить высочайшую точку Земли невозможно, а сегодня сюда приезжают более 500 человек, чтобы оказаться на вершине в 8848 км.

Кому удаётся покорить Эверест?

Учёные решили провести исследование, чтобы выяснить, как часто людям удаётся забраться на Эверест. Они разделили альпинистов на несколько групп в зависимости от пола, возраста, тех, кто успешно справился с поставленной задачей, и тех, кто умер во время восхождения.

Эксперты считают, что результаты исследования помогут понять, есть ли необходимость во введении каких-либо ограничений для подъёма.

Профессор Хьюи и его коллеги изучили данные покорителей Эвереста с 1990 по 2019 год. В результате они выяснили, что общее число альпинистов, впервые совершивших восхождение, увеличилось примерно с 2200 (1990 — 2005 год) до более чем 3600 (2006 — 2019 год). Две трети из них смогли достигнуть вершины, а раньше это удавалось только трети. Современный 60-летний альпинист сегодня имеет такие же шансы на успех (около 40%), как и 40-летний альпинист раньше.

Также стоит отметить, что шансы на успех или гибель у мужчин и женщин в оба периода были одинаковы.

В своих выводах ученые утверждают, что успешных экспедиций стало больше благодаря более точным прогнозам погоды, использованию дополнительного кислорода и большего количества фиксированных оборудований. Также имеет значение опыт руководителей экспедиций.

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