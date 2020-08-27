Учёные обнаружили в Бахчисарайском районе Крыма центральную площадь средневекового города Эски-Кермен.

"Мы выяснили, что площадь была огорожена большими каменными блоками примерно двух метров в длину, вымощена плитами и располагалась перед базиликой. В ходе раскопок мы нашли многочисленные фрагменты тарной и кухонной керамики, обломки черепицы, бронзовые украшения и аксессуары одежды, а также железные орудия труда. Среди интересных находок выделяется бронзовая тарелка, внутренняя часть которой была покрыта растительным орнаментом", — рассказал один из руководителей экспедиции, директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского федерального университета Александр Айбабин.