Учёные обнаружили в Бахчисарайском районе Крыма центральную площадь средневекового города Эски-Кермен.
"Мы выяснили, что площадь была огорожена большими каменными блоками примерно двух метров в длину, вымощена плитами и располагалась перед базиликой. В ходе раскопок мы нашли многочисленные фрагменты тарной и кухонной керамики, обломки черепицы, бронзовые украшения и аксессуары одежды, а также железные орудия труда. Среди интересных находок выделяется бронзовая тарелка, внутренняя часть которой была покрыта растительным орнаментом", — рассказал один из руководителей экспедиции, директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского федерального университета Александр Айбабин.
Обнаруженные артефакты будут отправлены в Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Учёные планируют изучить состав предметов. Специалисты считают, что новые факты позволят дополнить представления о культурном объекте.
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