Люди и мухи одинаково воспринимают оптические иллюзии - нейрофизиологи

Американские нейрофизиологи в течение многих лет проводили эксперименты с мухами-дрозофилами. В результате они выяснили, что мухи-дрозофилы воспринимают оптические иллюзии так же, как и люди.

"Иллюзию движения на статических картинках мухи воспринимают абсолютно так же, как это делаем мы. Последний общий предок людей и мух жил почти полмиллиарда лет назад, но оба вида выработали похожую стратегию распознавания движения. Если мы поймем, как они работают, то сможем узнать секреты устройства зрения человека", — пояснил один из авторов исследования Деймон Кларк.

За последние несколько лет учёные обнаружили ряд доказательств того, что звуки и изображения, которые слышит и видит человек, — это не объективное отражение реальной картины мира.

Органы чувств и человеческий мозг активно "редактируют" картину мира, они способны удалять или дополнять те или иные элементы.

Ранее ведущий программы "Как устроен мир" Тимофей Баженов заявил, что человек не знает, как выглядит реальный мир.