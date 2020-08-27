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Наука

В местности Усть-Кова в Красноярском крае были обнаружены артефакты возрастом более 24 тыс. лет. Некоторые находки указывают на то, что в период палеолита у древних жителей Сибири уже были развиты технологии.

Археологи предполагают, что уже в то время данный регион был крупным центром цивилизации.

Сибирские учёные обнаружили среди находок произведения древнего искусства, которые указывают на развитие религиозных представлений.

Благодаря некоторым артефактам исследователям удалось выяснить, что древние люди, населявшие территорию Сибири, могли обмениваться друг с другом технологическими открытиями.

Также учёные обнаружили вырезанные фигурки красного и чёрного цвета. Изучив статуэтки, они смогли понять, какими орудиями пользовались первобытные люди. В дальнейшем археологи планируют заняться исследованием наскальных рисунков.

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