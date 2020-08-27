Разработаны микророботы, доставляющие лекарства прямо в органы

Учёным из США удалось организовать управление целой командой микророботов.

В этом им помог лазер. Но самой важной частью проекта является разработка двигателя для необычных "солдат".

Для чего нужны микророботы?

По словам инженеров, микророботов можно использования для изучения микромира. Также разработка будет очень полезна в медицине.

Основная сложность в том, что обычные двигатели нельзя уменьшить до наноразмеров и встроить в миниатюрную конструкцию. Но в ходе реализации нового проекта учёным удалось решить данную проблему. Из нескольких тонких пластинок различных материалов они разработали новый вид нанодвигателей. Что касается микророботов, то они включают в себя фотодатчики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что инженеры Гарварда и Sony разработали робота-хирурга.