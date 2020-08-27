Учёным из США удалось организовать управление целой командой микророботов.
В этом им помог лазер. Но самой важной частью проекта является разработка двигателя для необычных "солдат".
По словам инженеров, микророботов можно использования для изучения микромира. Также разработка будет очень полезна в медицине.
Основная сложность в том, что обычные двигатели нельзя уменьшить до наноразмеров и встроить в миниатюрную конструкцию. Но в ходе реализации нового проекта учёным удалось решить данную проблему. Из нескольких тонких пластинок различных материалов они разработали новый вид нанодвигателей. Что касается микророботов, то они включают в себя фотодатчики.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что инженеры Гарварда и Sony разработали робота-хирурга.
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