В Арктике обнаружили остатки жилища бронзового века

Недалеко от столицы Ямало-Ненецкого автономного округа завершились раскопки на археологическом памятнике "Поселение Салехард-4", организованные Научным центром изучения Арктики.

Оказалось, что археологический памятник является многослойным.

Ранее учёные нашли здесь предметы эпохи энеолита, бронзового века и раннего средневековья.

В этом году археологи обнаружили остатки деревянной конструкции. Специалисты считают, что это, возможно, края жилища эпохи бронзового века.

Кроме того, учёные нашли фрагменты керамики и каменных орудий — ножей, ножевидных пластин и наконечников стрел.

Археологи считают, что исследования помогут лучше понять процессы развития традиционных хозяйств и расселения древних людей на территории Арктики.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Приангарье археологи обнаружили жилище древнего человека с мебелью из камней.

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