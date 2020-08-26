Недалеко от столицы Ямало-Ненецкого автономного округа завершились раскопки на археологическом памятнике "Поселение Салехард-4", организованные Научным центром изучения Арктики.
Оказалось, что археологический памятник является многослойным.
Ранее учёные нашли здесь предметы эпохи энеолита, бронзового века и раннего средневековья.
В этом году археологи обнаружили остатки деревянной конструкции. Специалисты считают, что это, возможно, края жилища эпохи бронзового века.
Кроме того, учёные нашли фрагменты керамики и каменных орудий — ножей, ножевидных пластин и наконечников стрел.
Археологи считают, что исследования помогут лучше понять процессы развития традиционных хозяйств и расселения древних людей на территории Арктики.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в Приангарье археологи обнаружили жилище древнего человека с мебелью из камней.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.