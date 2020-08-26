Академик РАН Вадим Покровский в интервью радио Sputnik рассказал, какие могут быть ощущения после введения вакцины от COVID-19.
Он предупредил, что после прививки может повыситься температура — это связано с реакцией организма на то, что в организм попали чужеродные вещества.
"Если мы почитаем выступления заслуживающих уважение людей, то узнаем, что у одной молодой дамы была температура 38 градусов после первой вакцинации", — отметил учёный.
Покровский также пояснил, что более точная информация о возможных реакциях организма на прививку появится после того, как будет завершена третья фаза испытаний.
Напомним, первая отечественная вакцина от COVID-19 была зарегистрирована после второй фазы испытаний на людях. Для того, чтобы специалисты смогли составить полную картину, необходимо привить ещё несколько тысяч человек и провести наблюдения за ними.
"Есть вакцины, которые вызывают минимальное количество реакций организма, а есть те, которые вызывают такую клиническую картину, как лёгкая форма заболевания", — сказал Покровский.
Но чем больше будет реакция организма, тем больше будет предъявлено претензий к вакцине. Желательно, чтобы побочных действий было как можно меньше.
Ранее "Правда.Ру" писала, что российской вакцине от COVID-19 можно доверять.
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