Академик РАН рассказал о возможных ощущениях после прививки от COVID-19

Академик РАН Вадим Покровский в интервью радио Sputnik рассказал, какие могут быть ощущения после введения вакцины от COVID-19.

Он предупредил, что после прививки может повыситься температура — это связано с реакцией организма на то, что в организм попали чужеродные вещества.

"Если мы почитаем выступления заслуживающих уважение людей, то узнаем, что у одной молодой дамы была температура 38 градусов после первой вакцинации", — отметил учёный.

Покровский также пояснил, что более точная информация о возможных реакциях организма на прививку появится после того, как будет завершена третья фаза испытаний.

Напомним, первая отечественная вакцина от COVID-19 была зарегистрирована после второй фазы испытаний на людях. Для того, чтобы специалисты смогли составить полную картину, необходимо привить ещё несколько тысяч человек и провести наблюдения за ними.

"Есть вакцины, которые вызывают минимальное количество реакций организма, а есть те, которые вызывают такую клиническую картину, как лёгкая форма заболевания", — сказал Покровский.

Но чем больше будет реакция организма, тем больше будет предъявлено претензий к вакцине. Желательно, чтобы побочных действий было как можно меньше.

Ранее "Правда.Ру" писала, что российской вакцине от COVID-19 можно доверять.

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