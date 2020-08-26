Специалисты компании NDB (США) рассказали об успешных лабораторных испытаниях аккумуляторов нового типа. Учёные утверждают, что такие "батарейки" смогут служить 28 тыс. лет.

По словам специалистов, для человека и окружающей среды такие источники питания неопасны.

"Излучение не выходит наружу, а алмазная оболочка стержня служит гарантией от повреждений", — сообщают авторы проекта.

"Индустрия технологий аккумуляторов уже десять лет не продвинулась дальше громких прототипов и красивых заявлений.

Даже самые перспективные зарубежные или российские разработки по сей день останавливаются или топчутся на стадии массовой реализации и интеграции в реальные устройства за пределами лабораторий", — говорит главный редактор iPhones. ru Никита Горяинов.