Специалисты компании NDB (США) рассказали об успешных лабораторных испытаниях аккумуляторов нового типа. Учёные утверждают, что такие "батарейки" смогут служить 28 тыс. лет.
По словам специалистов, для человека и окружающей среды такие источники питания неопасны.
"Излучение не выходит наружу, а алмазная оболочка стержня служит гарантией от повреждений", — сообщают авторы проекта.
"Индустрия технологий аккумуляторов уже десять лет не продвинулась дальше громких прототипов и красивых заявлений.
Даже самые перспективные зарубежные или российские разработки по сей день останавливаются или топчутся на стадии массовой реализации и интеграции в реальные устройства за пределами лабораторий", — говорит главный редактор iPhones. ru Никита Горяинов.
Эксперт также отметил, что пока нельзя утверждать, что проект найдёт применение в ближайшем будущем.
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