Биологи обнаружили в России новый вид клеща

В России открыт новый вид клеща, который паразитирует на летучих мышах. Также он встречается у млекопитающих, птиц и рептилий.

Учёные обнаружили данный вид в процессе проведения исследования рукокрылых в Дагестане.

Впервые клещ M. Leislerianus был описан немецкими биологами.

Известно, что он является переносчиком болезней, потенциально опасных для человека.

В ходе исследования учёные выяснили, что на территории обитает много скрытых видов летучих мышей, представители которых внешне идентичны, а генетически сильно различаются.

Биологи планируют продолжить свою работу, чтобы изучить степень опасности паразитов и летучих мышей для людей.

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