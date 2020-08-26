В России открыт новый вид клеща, который паразитирует на летучих мышах. Также он встречается у млекопитающих, птиц и рептилий.
Учёные обнаружили данный вид в процессе проведения исследования рукокрылых в Дагестане.
Впервые клещ M. Leislerianus был описан немецкими биологами.
Известно, что он является переносчиком болезней, потенциально опасных для человека.
В ходе исследования учёные выяснили, что на территории обитает много скрытых видов летучих мышей, представители которых внешне идентичны, а генетически сильно различаются.
Биологи планируют продолжить свою работу, чтобы изучить степень опасности паразитов и летучих мышей для людей.
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