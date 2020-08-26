Российские учёные разработали ИИ, способный видеть сквозь стены

Проект с машинным зрением под названием ЭМИИА, созданный специалистами из Симферополя, уникален тем, что он обладает способностью видеть сквозь стены.

Принцип работы ИИ

Специалисты отмечают, что искусственный интеллект исследует объекты, которые плохо видно из тумана, дождя и других помех, за счёт анализа электромагнитного излучения. Новинка способны изучать объекты, расположенные на расстоянии не более 300 метров.

Благодаря эффекту Доплера система может контролировать обстановку. При этом радиоволна может меняться во время движения цели, что регистрируется антенной. На основании искажения длин и частот устройство проводит анализ форму предмета с помощью нейросети.

ИИ распознает различные цели движения. Кроме того, он способен различать людей от животных и машин.

"Технология будет экспортироваться в другие страны в форме приложений для Linux и Android. При этом реализация программного обеспечения будет проводиться посредством магазинов приложений подобных Google Play. Аналогичная методика предусмотрена для распространения среди автомобилистов из РФ", — сообщила генеральный директор "ТК ЭМИИА" Владимир Старостин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что искусственный интеллект поможет соединить мозг с компьютером.