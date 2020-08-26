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Опрос: 54% россиян боятся, что людей могут чипировать без их ведома

Наука » Технологии

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос россиян по вопросу чипирования.

Данные опроса показывают, что 77% россиян, которые слышали об идее чипировать людей, относятся к этому отрицательно.

Стоит отметить, что 54% респондентов однозначно отрицательно, а 11% — безразлично.

Есть и те, кто считают данную инициативу полезной — 8% опрошенных. 4% граждан затруднились ответить.

Что россияне знают о чипировании?

В результате опроса выяснилось, что большинство жителей России (69%) просто что-то слышали о чипировании, никаких подробностей они не знают.

15% граждан владеют информацией по данному вопросу, 51% опрошенных уверены, что уже сейчас существует техническая возможность чипирования людей, но пока это широко не применяется.

16% уверены, что чипирование станет возможным в далёком будущем, 6% граждан считают, что эта технология может стать популярной в ближайшее время, 13% затруднились ответить.

Плюсы и минусы чипирования

Некоторые россияне считают, что у чипирования есть свои плюсы. Так, 9% опрошенных думают, что чипы избавят от необходимости носить с собой документы, 6% полагают, что это облегчит доступ к местонахождению человека.

4% опрошенных считают, что благодаря чипам упростится процедура бесконтактной оплаты, 34% граждан не видят никаких преимуществ в этой идее. 32% затрудняются с ответом.

К недостаткам внедрения чипирования россияне относят контроль и нарушение прав и свобод (35%), негативное влияние на здоровье (16%), возможность управлять людьми (11%), затруднились ответить 25%.

Стоит отметить, что 54% респондентов опасаются, что людей могут чипировать без их ведома. 42% граждан считают, что это невозможно, 5% затруднились ответить.

52% не боятся, что их чипируют без их согласия, 45% такая перспектива пугает, 3% затруднились ответить.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Илон Маск планирует чипировать людей в 2020 году.

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