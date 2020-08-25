В Арктике обнаружили хлеб и колбасу XIX века

Российские исследователи обнаружили на Новой Земле продуктовый склад XIX века. Там находились семь ящиков с колбасой и десять бочек с хлебом.

В течение всего этого времени продукты хранились в расщелине между двух скал.

Часть найденных продуктов доставили на борт морского буксира МБ-12 для проведения исследования.

Инициатором поиска продуктового склада стал научный руководитель Сергей Чуркин. Он занимался изучением документов, связанных с австро-венгерской полярной экспедиции 1872-1874 годов под руководством Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера.

"Как описывал Пайер в своих дневниках, на продовольственное депо потратили треть всего бюджета экспедиции. В бочках и ящиках они заложили колбасу и хлеб — большое число порций, но депо этим они не воспользовались", — пояснил Чуркин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в морях Арктики обнаружили "вечные" химикаты.