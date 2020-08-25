NASA зафиксировало над Землёй гигантскую аномалию

Специалисты космического агентства NASA обнаружили в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой огромную аномалию. Её особенность в том, что у неё повышенная магнитная напряжённость.

По словам астрономов, "Южно-Атлантическая аномалия" — ахиллесова пята в щите Земли, так как она позволяет частицам намного ближе приближать к нашей планете. Кроме того, аномалия имеет тенденцию к расширению.

Данное явление может стать причиной сбоя в работе бортовых компьютеров.

Учёные считают, что аномалия образовалась из-за наклона оси Земли и потока расплавленных металлов внутри её внешнего ядра.

Кроме того, специалисты прогнозируют, что "Южно-Атлантическая аномалия" может разделиться на две части, у каждой из которых минимальный уровень магнитной напряжённости.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Марсе обнаружили потенциально обитаемую дыру.

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