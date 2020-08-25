Эксперты назвали привычки, разрушающие печень﻿

Учёные перечислили привычки, которые пагубно влияют на здоровье его печени.

Кроме чрезмерного употребления алкогольных напитков, на состоянии печени негативно отражается малоподвижный образ жизни.

У людей, имеющих лишний вес, на внутренних органах откладываются жировые ткани, которые могут стать причиной развития воспалительного процесса.

К ожирению печени также может привести фруктоза.

Люди, которые ведут здоровый образ жизни, часто забывают об опасности чрезмерного употребления фруктов.

Также нужно обращать внимание на принимаемые лекарственные препараты. Если после приёма лекарства присутствуют такие симптомы, как дискомфорт в верхней части живота, повышенная усталость и снижение аппетита, то следует обратиться к врачу. Возможно, данное состояние спровоцировано побочным действием препарата.

Ранее врачи назвали четыре вещества, которые разрушают печень.