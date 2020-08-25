"ЗдравСити" развивает прямую интеграцию с сервисом "Яндекс.Здоровье" ﻿

Онлайн-сервис заказа лекарств и товаров для красоты и здоровья "ЗдравСити" теперь принимает заказы на доставку медикаментов через портал "Яндекс.Здоровье".

Пользователю нужно найти интересующий его товар на странице "Яндекс.Здоровье" и выбрать на "Яндекс.Картах" аптеку для доставки. Заказ можно оформить по номеру мобильного телефона. Заходить на сайт "ЗдравСити" теперь не нужно.

"ЗдравСити" стал первым сервисом электронной коммерции фармацевтического дистрибьютора, который начал сотрудничать с "Яндекс.Здоровье" в формате прямой интеграции. Раньше данная опция была доступна только для сетей аптек.