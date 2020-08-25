Онлайн-сервис заказа лекарств и товаров для красоты и здоровья "ЗдравСити" теперь принимает заказы на доставку медикаментов через портал "Яндекс.Здоровье".
Пользователю нужно найти интересующий его товар на странице "Яндекс.Здоровье" и выбрать на "Яндекс.Картах" аптеку для доставки. Заказ можно оформить по номеру мобильного телефона. Заходить на сайт "ЗдравСити" теперь не нужно.
"ЗдравСити" стал первым сервисом электронной коммерции фармацевтического дистрибьютора, который начал сотрудничать с "Яндекс.Здоровье" в формате прямой интеграции. Раньше данная опция была доступна только для сетей аптек.
"Преимущество "ЗдравСити" в том, что выбор препаратов в два-три раза больше, чем обычно в наличии в аптеке, особенно в ценовом сегменте выше среднего. Партнерство с "Яндекс.Здоровье" позволяет нам значительно расширить клиентскую базу за счет аудитории, не пользующейся специализированными сервисами или впервые заказывающей лекарства онлайн", — пояснил руководитель отдела электронной коммерции ЦВ "Протек" Даурен Абеуов.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.