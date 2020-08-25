В Новгородском кремле обнаружили варган XIV века

В ходе раскопок в Новгородском кремле археологи нашли старинный музыкальный инструмент — варган. Артефакт относится к XIV веку.

По словам специалистов Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, находка поможет учёным лучше изучить особенности конструкции этого музыкального инструмента.

За период раскопок в Великом Новгороде учёным удалось найти 13 варганов эпохи Средневековья. Некоторые из них были изготовлены в странах западной Европы.

Варган — это духовой музыкальный инструмент в форме подковки. В настоящее время он является настоящим символом национальной культуры народа Якутии, у которого он известен как хомус.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ходе раскопок возле академического театра драмы в Новгородской области археологи обнаружили печать Симеона Гордого. По словам специалистов, находка относится к XIV веку.