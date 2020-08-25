На раскопках в Лондоне обнаружили останки средневековых монахов

В ходе проведения раскопок в Вестминстерском аббатстве в Лондоне обнаружена ризница эпохи Средневековья. Это помещение, в котором монахи хранили одежду для богослужений и церковную утварь. Археологам удалось найти здесь большое количество человеческих останков.

Великая ризница была возведена в период правления Генриха III, в середине XIII века. Ранее на этом месте было монашеское кладбище. С течением времени помещение превратилось в жилое и оставалось таковым вплоть до 1740 года, после чего его снесли. До нашего времени сохранился только фундамент здания.

"Кроме множества артефактов и останков, мы обнаружили странный саркофаг, который находился отдельно от остальных захоронений. Анализ показал, что это, предположительно, остатки древнего водоотвода", — рассказал британский археолог Крис Майо.

Он также добавил, что кладбище, которое существовало на месте ризницы, может состоять из тысяч захоронений монахов, которые ещё только предстоит изучить.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что под Суздалем обнаружили средневековый могильник.