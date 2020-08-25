На Ямале обнаружили останки мамонта: кость черепа и бивень

На Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении на Ямале обнаружили останки мамонта. Их нашли рабочие карьера.

"На арктическом промысле в Ямальском районе нашли останки мамонта: кость черепа и бивень", — сообщили в пресс-службе "Газпромнефть-Ямал".

В настоящее время специалисты пытаются найти другие возможные останки древнего животного. Снимки, сделанные на месте обнаружения находки, переданы для изучения археологам. Эксперты рекомендовали оставить останки мамонта на месторождении.

Стоит напомнить, что в этом году на Ямале уже находили останки мамонта. В июле на берегу озера Печевалавато у села Сеяха местные жители обнаружили останки древнего животного вместе с мягкими тканями.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Баварии в процессе исследования останков средневековых поселений археологи обнаружили бивень мамонта длиной почти 2,5 метра.