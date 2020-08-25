Превращение Сахары в пустыню стало причиной засухи в Азии

Исследователи выяснили, что активный процесс опустынивания территории, превратившихся в современную Сахару, начался 4 тыс. лет назад. Это явление повлияло и на всю Юго-Восточную Азию, где наступила тысячелетняя засуха.

Появление Сахары привело к следующим последствиям: гибели Аккадского государства, деурбанизации цивилизации Инда, развитию скотоводства в долине реки Нил.

В ходе исследования учёные побывали в лаосских пещерах и проанализировали кислородные уровни, изотопы углерода, наличие металлов в пробах сталагмитов. После этого полученные данные они объединили с климатическими моделями.

В результате оказалось, что 4 тыс. назад по причине того, что площадь растительных покровов стала сокращаться, в Сахаре в воздухе повысилась концентрация пыли. Это привело к охлаждению вод Индийского океана, перемещению циркуляции Уокера на восток. В результате на территории Юго-Восточной Азии началась тысячелетняя засуха.

Резкое изменение климата могло стать причиной массового переселения и укоренения новых принципов выживания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле.