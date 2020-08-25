Последняя неделя лета на территории России выдастся особенно жаркой. Практически во всех регионах температура воздуха будет превышать климатическую норму.
Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Сейчас, если смотреть на прогноз декадной (третья часть месяца) температуры, то практически на всей территории страны температурный фон выше нормы прогнозируется", — утверждает специалист.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.