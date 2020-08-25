Россиянам пообещали аномально тёплую погоду в конце лета

Последняя неделя лета на территории России выдастся особенно жаркой. Практически во всех регионах температура воздуха будет превышать климатическую норму.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.