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Скульптуры майя доказали универсальность эмоций человека

Наука

Учёные из США доказали, что эмоции, которые испытывают современные люди, имеют генетическое происхождение. Специалисты провели эксперимент, в ходе которого участникам было предложено рассматривать видео с изображением скульптур майя.

В исследовании приняли участие 325 человек в возрасте от 30 до 36 лет. Они смотрели видео с изображением статуй без туловищ, которые были "обрезаны" для чистоты эксперимента. Добровольцам выдали список эмоций из 30 пунктов, из которых они должны были выбрать подходящие для лиц скульптур.

В результате почти всем участникам исследования удалось правильно выбрать эмоции. Представители культуры майя выражали выражали в своём искусстве восторг, гнев, обиду и другие чувства точно так же, как это делают современные люди. Это говорит о том, что эмоциональная реакция на разные раздражители к XXI почти не изменилась.

Ранее "Правда.Ру" писала о новой версии гибели цивилизации майя.

 

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