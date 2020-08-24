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Под Суздалем обнаружили средневековый могильник

Наука

В Суздальском Ополье обнаружили древний некрополь. Впервые учёные открыли его ещё в середине XIX века, но потом он был утерян почти 150 лет.

Могильник относится к X-XII вв. Ранее это подтвердил граф Алексей Уваров, основатель Московского археологического общества. Именно под его руководством в в 50-е гг. XIX века археологи изучили несколько тысяч курганных насыпей. В ходе исследований учёным удалось обнаружить большое количество артефактов.

Затем работа Уварова была забыта, а документы потерялись в архивах.

Только в 80-гг. XX века старые документы были обнаружены в архиве отдела картографии ГИМ.

"В архиве Уварова было отмечено расположение курганов, плюс, сохранились детальные сведения об археологических объектах. Но в 80-х годах обнаружить древний могильник не удалось. Он отыскался только сейчас", — рассказывают ученые Института археологии РАН.

В ходе новой экспедиции были найдены ранее неизученные захоронения. В них было много ценных артефактов — оружие, монеты, ювелирные украшения, детали одежды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что под лондонской площадью обнаружили средневековое захоронение.

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