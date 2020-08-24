Искусственный интеллект поможет соединить мозг с компьютером

Специалисты провели несколько исследований действующих алгоритмов машинного обучения, разработанных с целью определения умственной нагрузки и эмоциональных состояний человека.

Также учёные разработали ещё два новых алгоритма, благодаря которым можно усовершенствовать компьютерное распознавание эмоций и активности мыслительной деятельности человека.

Для проведения исследований специалисты использовали алгоритмы двух категорий — классификаторов на основе римановой геометрии и сверточных нейронных сетей.

В процессе обработки данных учёные выяснили, что алгоритмы с римановой оптимизацией хорошо показали себя в определении степени умственной нагрузки у добровольцев, а также определении психологического состояния человека.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что преимуществах внедрения чипа в мозг человека.