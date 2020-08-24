В Антарктике обнаружили бактерии, питающиеся воздухом

Австралийские учёные обнаружили в Арктике и Антарктике следы бактерий, которые дышат и питаются воздухом.

Они провели их генетический анализ, который показал, что эти виды бактерий встречаются на территории Тибетского нагорья, Арктики и Антарктики.

Их главная особенность в том, что эти бактерии способны "питаться" углекислым газом, монооксидом углерода и водорода. Специалисты считают, что они играют важную роль в процессе питания микроорганизмов, которые находятся вокруг, так как они преобладают в бедных по уровню содержания питательных веществ почвах.

Учёные из Дании прогнозируют, что уже в недалёком будущем льды Северного Ледовитого океана могут полностью растаять, так как в Арктике фиксируется ускоренное таяние льда. Повышение температуры наблюдается уже в течение 40 лет.

съедает не нефть, а живые организмы.