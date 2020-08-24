Астрономы определили точный возраст внутреннего ядра Земли

Твёрдое ядро Земли намного старше, чем считалось ранее. Согласно данным нового исследования, его возраст 1,4-4,5 миллионов лет.

Учёные создали модель условий в самом центре Земли. С помощью данного эксперимента астрономы смогли не только получить новые данные о возрасте ядра нашей планеты, но и определить величину его теплопроводности. Также учёные открыли источники, питающие геодинамо Земли. Так называется механизм, который поддерживает магнитные поля и обеспечивает защиту живых организмов от космической радиации.

"На изучение ядра с помощью моделирования ушло почти два года, так как возникли определённые проблемы. Дважды эксперимент завершался неудачно. Но сейчас учёные смогли достичь цели", — пояснил профессор Юнг-Фу Линь, возглавляющий эксперимент в Техасском университете.

По словам специалистов, ранее геодинамо поддерживалось лишь тепловой конвекцией, а сейчас к ней добавился ещё один источник энергии — композиционная конвекция. Кроме того, учёные выяснили, что со временем теплопроводность ядра постепенно уменьшается. В настоящее время её уровень на 40-50% меньше, чем на этапе формирования Земли.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ядро Земли вращается быстрее, чем сама планета.