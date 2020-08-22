Климатолог предрёк России "устойчивые" погодные аномалии

Аномально тёплая погода в полярных регионах России, а также непривычно холодное лето на Урале могут указывать на признаки глобального потепления.

Такое мнение высказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов. По его мнению, со временем про погодную стабильность можно будет забыть, поскольку проявление аномалий станет постоянным и непредсказуемым.

"Устойчивая аномально холодная или теплая погода, перемежающаяся в регионах России, связана со стационированием планетарной волны. Проще говоря, атмосферное движение происходит в виде волн, и, когда такая волна застывает на месте, мы видим характерную аномальную погоду. А поскольку Россия достаточно большая страна, то в разных регионах образуются свои застывшие волны", — пояснил специалист. "Некоторые исследования показывают, что такие волны чаще проявляются в более теплом климате. Это заставляет предположить, что явление стало происходить в последнее время чаще из-за глобального потепления", — рассказал Семёнов.

По словам эксперта, сейчас есть достаточно обоснованные гипотезы, согласно которым из-за глобального потепления циркуляция воздуха будет более медленной, а "стоячие" волны — частыми.