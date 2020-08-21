В ближайшее время китайская компания EHang планируется запустить в Линце (Австрия) тестовую версию аэротакси. Смогут ли аэротакси когда-нибудь внедрить в городскую инфраструктуру рассказал координатор движения "Синие ведёрки", автоэксперт Пётр Шкуматов.

"Почему бы и нет? На самом деле эта идея очень давняя. Так что тут не стоит думать, что это что-то такое оригинальное. Сейчас просто проводится тестирование в реальных условиях.

Уже стали появляться компании, которые пытаются с помощью третьего измерения решить ряд проблем. Но если реально смотреть на происходящее в этой сфере, то можно сказать, что эти технологии в основном используют для доставки грузов. Это сейчас такой тренд.

Для аэротакси нужны площадки для приземления и взлёта.

Что касается разрешений на полёты над городом, то на данный момент нормативно-правовая база для этих технологий вообще никак не адаптирована. Но сначала должна быть технология, оценка её надёжности, и только потом, на основании практических тестов, уже можно говорить о разработке нормативных документов.

Пока можно сказать, что для грузов аэротакси возможно использовать в самое ближайшее время, а вот пассажиры, я думаю, смогут ими воспользоваться через 10-15 лет", — заключил эксперт.