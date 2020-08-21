Учёный из Йенского университета Сергей Монахов создал алгоритм, позволяющий путём анализа социолингвистики вычислить тролля в Twitter. О том, насколько данный метод продуктивен, рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

"Он имеет место быть. Здесь однозначная война счетов и мечей, по-другому никак. Естественно, такой троллинг чем-то похож на более низкоуровневую DDoS-атаку, когда смысл передаётся в разных форматах.

С точки зрения подхода ничего удивительного нет, абсолютно рабочий инструментарий с определенным уровнем погрешности, конечно.

Он вполне может фиксировать атаки ботов, атаки троллей на какие-либо информационные посылы или даже информационные вбросы и купировать их таким образом.

Я думаю, что алгоритм ещё должен базироваться на аналитике непосредственно IP-соединения, а также на истории того, кто это пишет. Это один из базовых элементов. Не могу сказать, что он самодостаточен, но вполне работоспособный", — заключил эксперт.