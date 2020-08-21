Онколог Карасёв: негативные эмоции могут спровоцировать развитие рака

Врач-онколог Иван Карасёв на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос о том, как накопившиеся негативные эмоции — злость, обида, агрессия — могут повысить риск развития рака.

Специалист отметил, что общительные, счастливые люди с позитивным мышлением намного реже болеют онкологическими заболеваниями, чем люди, которые постоянно чем-то недовольны, агрессивны и ведут замкнутый образ жизни.

Доктор отметил, что до сих пор нет ответа на вопрос, по какой причине злокачественные клетки появляются в организме. Но выявлены факторы, которые провоцируют развитие заболевания, среди них:

неправильное питание;

генетическая предрасположенность;

стрессы;

воспалительные процессы.

Карасёв отметил, что у пациентов, которые ведут здоровый образ жизни, риск развития рака намного ниже.

"Как у тех, кто заболел, так и у тех, кто может заболеть", — пояснил специалист.

Ранее "Правда.Ру" писала, что онколог назвал симптомы язвы, которые ошибочно принимают за гастрит.