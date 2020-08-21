Учёными создали уникальный материал, состоящий из нанопроволок оксида титана. Специалисты утверждают, что данная разработка может быть очень перспективной.
Материал способен задерживать патогены и уничтожать их под воздействием ультрафиолета. Эксперты сообщили, что новинка может быть использована в кондиционерах и системах вентиляции.
Маска, созданная на основе нанопроволоки, по внешнем виду ничем не отличается от обычной, но, благодаря содержанию проволоки, её материал обладает дополнительными атибактериальными и противовирусными свойствами.
Такой материал является многоразовым и более эффективным в борьбе с микробоми. Так как фильтр хорошо справляется с поглощением влаги, он может улавливать капли, в которых содержатся вирусы и бактерии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи сообщили, что длительное ношение масок для лица может вызвать проблемы со здоровьем.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.