Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Калуге пройдет кинофестиваль под открытым небом
Центральный банк России аннулировал лицензию у московского банка
Ефремов о деле по ДТП: "Бог вам всем судья"
Зеленский признался в бессилии перед коронавирусом
Билл Гейтс призвал не забывать о существовании других опасных болезней
Нижегородец накопил на машину и выбросил деньги на помойку
Студенты МГУ требуют лишить Лукашенко звания почётного профессора
Зоологи приступили к изучению грызунов на Таймыре
Эксперт: финансовая помощь Белоруссии – правильный шаг ЕС

Создана маска, уничтожающая вирусы и бактерии

Наука » Технологии

Учёными создали уникальный материал, состоящий из нанопроволок оксида титана. Специалисты утверждают, что данная разработка может быть очень перспективной.

В чём особенности нового материала?

Материал способен задерживать патогены и уничтожать их под воздействием ультрафиолета. Эксперты сообщили, что новинка может быть использована в кондиционерах и системах вентиляции.

Маска, созданная на основе нанопроволоки, по внешнем виду ничем не отличается от обычной, но, благодаря содержанию проволоки, её материал обладает дополнительными атибактериальными и противовирусными свойствами.

Такой материал является многоразовым и более эффективным в борьбе с микробоми. Так как фильтр хорошо справляется с поглощением влаги, он может улавливать капли, в которых содержатся вирусы и бактерии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи сообщили, что длительное ношение масок для лица может вызвать проблемы со здоровьем.

 

 

Последние материалы
Российские банки всё чаще прибегают к рефинансированию
Абашидзе: Грузия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией
В Калуге пройдет кинофестиваль под открытым небом
Создана маска, уничтожающая вирусы и бактерии
Центральный банк России аннулировал лицензию у московского банка
Ефремов о деле по ДТП: "Бог вам всем судья"
Зеленский признался в бессилии перед коронавирусом
Билл Гейтс призвал не забывать о существовании других опасных болезней
Нижегородец накопил на машину и выбросил деньги на помойку
Студенты МГУ требуют лишить Лукашенко звания почётного профессора
Популярное
Мир. Новости мира
Проявилась одна из тайных фигур, стоящих за Тихановской

Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.

Проявилась одна из тайных фигур, стоящих за Тихановской
Навальный в коме в реанимации: что известно на данный момент
Происшествия
Навальный в коме в реанимации: что известно на данный момент
Экспертное мнение
Для начала диалога с протестующими Лукашенко должен выпустить Бабарико
Человеческий фактор
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Игорь Буккер Ирландские рабы пострадали не меньше негров Игорь Буккер Усам Оздемиров Ставки в технологической гонке как никогда высоки Усам Оздемиров Любовь Степушова Прибалтийские страны раскололись по белорусскому вопросу Любовь Степушова
Комментарии
Навальный в коме в реанимации: что известно на данный момент
Прибалтийские страны раскололись по белорусскому вопросу
Прибалтийские страны раскололись по белорусскому вопросу
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Лукашенко готов на всё ради сохранения власти
По какому принципу в стране назначают губернаторов
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Военный эксперт Коротченко: с Азербайджаном у России проблем нет
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Прибалтийские страны раскололись по белорусскому вопросу
Военный эксперт Коротченко: с Азербайджаном у России проблем нет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ