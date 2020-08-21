Создана маска, уничтожающая вирусы и бактерии

Учёными создали уникальный материал, состоящий из нанопроволок оксида титана. Специалисты утверждают, что данная разработка может быть очень перспективной.

В чём особенности нового материала?

Материал способен задерживать патогены и уничтожать их под воздействием ультрафиолета. Эксперты сообщили, что новинка может быть использована в кондиционерах и системах вентиляции.

Маска, созданная на основе нанопроволоки, по внешнем виду ничем не отличается от обычной, но, благодаря содержанию проволоки, её материал обладает дополнительными атибактериальными и противовирусными свойствами.

Такой материал является многоразовым и более эффективным в борьбе с микробоми. Так как фильтр хорошо справляется с поглощением влаги, он может улавливать капли, в которых содержатся вирусы и бактерии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи сообщили, что длительное ношение масок для лица может вызвать проблемы со здоровьем.