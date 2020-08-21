Зоологи приступили к изучению грызунов на Таймыре

Группа зоологов во главе с Александром Шишикиным намерена определить численность популяции на Таймыре, а также оценить степень влияния окружающей среды на этих животных.

Учёные намерены расставить ловушки в разных регионах тундры. Они будут расположены на расстоянии 10 метро друг от друга. Для привлечения животных зоологи будут вымачивать кедровые орехи в специальном рыжиковом масле. По их словам, отлов на повлияет на популяцию.

Исследования организованы под Норильском, в зоне разлива топливной смеси, которая просочилась в почвы и воду. Гидробиологи взяли пробы воды. Второй этап ликвидации последствий чрезвычайного происшествия завершился в конце июня.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что зоологи обнаружили в чилийских Андах хомяка, который живет на рекордной высоте (6739 метров над уровнем моря).

﻿﻿