Группа зоологов во главе с Александром Шишикиным намерена определить численность популяции на Таймыре, а также оценить степень влияния окружающей среды на этих животных.
Учёные намерены расставить ловушки в разных регионах тундры. Они будут расположены на расстоянии 10 метро друг от друга. Для привлечения животных зоологи будут вымачивать кедровые орехи в специальном рыжиковом масле. По их словам, отлов на повлияет на популяцию.
Исследования организованы под Норильском, в зоне разлива топливной смеси, которая просочилась в почвы и воду. Гидробиологи взяли пробы воды. Второй этап ликвидации последствий чрезвычайного происшествия завершился в конце июня.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что зоологи обнаружили в чилийских Андах хомяка, который живет на рекордной высоте (6739 метров над уровнем моря).
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.