В Турции открыли первый завод по производству солнечных батарей

В Анкаре открылся первый в Турции завод по производству солнечных панелей.

"Убеждён, что этот центр займет лидирующие позиции в области солнечной энергии и производства солнечных панелей. Мы намерены наладить импорт солнечных панелей на миллионы долларов", — заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия.

Площадь предприятия составляет 100 тыс. кв.м, на производстве работает 1400 сотрудников.

В реализацию проекта было инвестировано $400 миллионов.

На заводе будут изготавливать солнечные батареи для крупнейшей солнечной электростанции в Турции, которая будет открыта в провинции Конья.

Над проектом работают специалисты турецкой компании Kalyon Holding совместно с коллегами из консорциума Hanwha Q-Cells (Южная Корея).

На базе предприятия был функционировать научно-исследовательский центр по развитию технологий солнечной энергии, где будет работать около сотни технических специалистов.