В Анкаре открылся первый в Турции завод по производству солнечных панелей.
"Убеждён, что этот центр займет лидирующие позиции в области солнечной энергии и производства солнечных панелей. Мы намерены наладить импорт солнечных панелей на миллионы долларов", — заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия.
Площадь предприятия составляет 100 тыс. кв.м, на производстве работает 1400 сотрудников.
В реализацию проекта было инвестировано $400 миллионов.
На заводе будут изготавливать солнечные батареи для крупнейшей солнечной электростанции в Турции, которая будет открыта в провинции Конья.
Над проектом работают специалисты турецкой компании Kalyon Holding совместно с коллегами из консорциума Hanwha Q-Cells (Южная Корея).
На базе предприятия был функционировать научно-исследовательский центр по развитию технологий солнечной энергии, где будет работать около сотни технических специалистов.
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