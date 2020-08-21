Древнеегипетские мумии кошки и птицы исследовали с помощью томографа

Учёные с помощью томографии исследовали мумии древнеегипетских животных — кошки, птицы и змеи. Это помогло им установить возраст, причины смерти и другие факты о животных.

"Благодаря компьютерной томографии мы смогли провести полноценную аутопсию через две тысячи лет гибели этих животных. Мы узнали, как они жили и умерли, в том числе выяснили, в каких условиях их содержали", — сообщил профессор британского Университета Суонси Ричард Джонстон.

Исследование показало, что возраст кошки составлял 5 месяцев, животное задушили в процессе проведения ритуала.

Птицей оказалась пустельга — небольшая птица из семейства соколиных. Судя по всему, он умерла естественной смертью.

В Египте почитали змей. Египтяне верили, что они могут защитить их от врагов и злых духов.

У змеи (египетской кобры) были удалены ядовитые клыки и некоторые другие зубы, а рот при мумифицировании был открыт странным образом. Учёные предполагают, что змее в течение долго времени не давали пить.

Исследователи считают, что изучение других мумифицированных животных поможет понять некоторые правила проведения ритуалов древних египтян и роль животных в них.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, зачем древние египтяне мумифицировали животных.