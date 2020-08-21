В США спроектировали микроробота, работающего на спирте

Инженеры из США создали робота под названием RoBeetle. Он может двигаться от сгорания метанола. Несмотря на миниатюрный размер, устройство может долго работать в автономной режиме.

Робот снабжён искусственными "мускулами" из никель-титанового сплава. Они представляют собой проволоки с памятью формы: при нагреве "мускулы" деформируются, а потом снова возвращаются в исходное состояние.

Как работают "мускулы"?

Принцип их работы довольно простой. На поверхность "мускул" напылён платиновый катализатор, в котором сгорают пары метанола. При этом выделяется тепло, под воздействием которого проволоки начинают сокращаться.

Робот может двигаться по различным поверхностям. Вес устройства составляет всего всего 88 мг, но он может переносить грузы в 3,6 раза тяжелее себя.

Топливный бак с метанолом весом 95 мг обеспечивает роботу два часа непрерывной работы (на батареях робот проработал бы всего несколько секунд).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные научили наноробота ходить.

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